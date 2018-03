Tone Sofie Aglen: - De spiller et veldig høyt spill på begge sider

Saken oppdateres.

Det sier politisk redaktør i Adresseavisen Tone Sofie Aglen etter å ha hørt på Knut Arild Hareids tale til landsstyremøte mandag formiddag.

- Hareide gjør ingen ting for å avdramatisere eller roe ned situasjonen. Han fremhevet tvert imot alvoret både med at dette ikke er en enkelthendelse og at misnøyen mot Listhaug stikker dypere enn denne enkeltsaken. Han gjør dette med sosiale medier til et større poeng, sier Aglen.

Dette er Listhaug-saken Fredag 9. mars postet justisminister Sylvi Listhaug et bilde på Facebook av maskerte soldater med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Hun reagerte på at Arbeiderpartiet med flere ikke støttet regjeringens forslag om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere uten rettslig behandling først.

Senere slettet Listhaug facebookposten fordi hun manglet rettigheter til å bruke bildet.

Torsdag 15. mars ble hun presset av Stortinget til å unnskylde seg og måtte på talerstolen fire ganger før opposisjonen var fornøyd.

Fredag 16. mars mottok hun et blomsterhav etter facebookaksjon, blant annet på gruppa «Slå ring om Norge».

Tirsdag stemmer Stortinget over et mistillitsforslag mot Listhaug.

Ulike syn i KrF

Etter den åpne seansen på Stortinget mandag, lukket landsstyremøtet dørene for å diskutere det sentrale spørsmålet: Har de tillit eller ikke til justisminister Sylvi Lidsthaug?

- Hva tror du Hareide vil anbefale landsstyremøtet?

- Han presiserer at det er stor forskjell på tilgivelse og tillit. Det kan høres ut som om han mener denne saken er så alvorlig at han anbefaler mistillit. Men vi vet at det er veldig ulike syn på dette i KrFs landsstyre. Så nå handler det blant annet om hvor mye motforestillinger han får der, sier hun.

Press på Solberg

Litt overraskende var det kanskje at Hareide igjen legger tungt press på Erna Solberg (H):

- Dersom statsministeren ikke ordner opp, og i tillegg velger å stille kabinettspørsmål, gjør hun det særs vanskelig for regjeringen og seg selv. Det er Solberg som sitter med ansvaret, sa Hareide under talen.

Aglen kommenterer:

- Han skyver ansvaret over på Erna Solberg nok en gang. Her gir han henne nok en mulighet til å rydde opp selv, samtidig som han advarer mot en situasjon med kabinettspørsmål. Han går veldig langt i å advare Solberg, og gir henne anledning til å flytte eller fjerne Listhaug eller komme med andre typer innrømmelser, sier Aglen.

- Høyt spill

- Hva er mest sannsynlig at KrF lander på?

- Jeg tør ikke spå. Jeg trodde situasjonen skulle roe seg, fordi ingen er tjent med å lage regjeringskrise nå, minst av alt Ap og Krf. Samtidig så har man malt seg inn i et hjørne nå, sier Aglen.

Hun legger til:

- Jeg opplever at Høyre og regjeringen mer og mer prøver å få dette til å handle om Erna Solbergs tillit. De legger det i potten, fordi det er det aller sterkeste kortet de har. De spiller et veldig høyt spill på begge sider, sier Aglen.

