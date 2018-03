Espen Teigen: - Dette har vært en heksejakt på Sylvi

Saken oppdateres.

Mannen som hjelper Listhaug med blant annet hennes profil på sosiale medier, sier dette om den siste tiden:

- Dette har vært en heksejakt på Sylvi og en usedvanlig tøff uke, skriver Teigen i en melding til Adresseavisen.

- God start

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) synes Siv Jensens kommentar er dekkende, men legger til:

- Sylvi har vært en svært god statsråd for landet. Det er trist at hun trekker seg, men det er forståelig i den situasjonen hun er i nå. Jeg gleder meg til å få en svært dyktig kollega til Stortinget som stortingsrepresentant. Sylvi Listhaug er ikke ferdig nå, hennes politiske karriere har knapt begynt, skriver Bjørnstad i en sms til Adresseavisen.

- Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge og Frp, sier Jensen i en uttalelse til NTB.

- Ikke over

– Jeg kan garantere at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt fra er over. Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere, fortsetter hun.

Frp-lederen sier partiet har stått bak Listhaug hele veien.

– I helgen snakket jeg med fylkeslederne i Frp. Samtlige stilte seg bak Sylvi Listhaug og var klare til å gå ut av regjering for å svare på mistillitsforslaget. Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi.

