Flere vogntog fikk problemer på E14

Saken oppdateres.

Like før klokken 20 ble E14 ved Storlien helt stengt på grunn av vogntog som sperret begge kjørefelt.

- Det vil bli stengt i minst halvannen time. Flere kjøretøy har problemer i bakken før tollen etter svenskegrensa, sa trafikkoperatør Morten Eitran ved Vegtrafikksentralen.

På et tidspunkt gikk køa bort til Coop-butikken på svensk side. Etter om lag én time, like før klokken 21, melder Adresseavisens fotograf at veien er åpen. Vegtrafikksentralen bekrefter at veien er åpen.

Han melder samtidig at det står to utenlandske vogntog fast på norsk side. De står mellom Teveltunet og svensekgrensa, og det gikk tirsdag kveld an å passere dem.