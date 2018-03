Her er den første hybridferja som skal trafikkere Trondheimsfjorden

- Utrolig at Høyre og Erna Solberg ville la henne fortsette

Saken oppdateres.

MF Lagatun er navnet på den første hybridferja som om et år skal trafikkere ferjesambandet mellom Flakk og Rørvik.

Skroget til den nye ferja er slept fra Gdansk og 15. mars ankom det Myklebust verft i Gursken på Sunnmøre.

- Høyteknologisk

Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør i Fosen Namsos sjø, sier i en pressemelding at dette er en viktig milepæl for prosjektet.

- Fosen Namsos Sjø ser fram til å ta i bruk to høyteknologiske ferjer på sambandet Flakk-Rørvik fra 1. januar 2019, sier Tennås i pressemeldingen.

- Det betyr veldig mye for Fosen Namsos Sjø at vi vant tilbake Flakk - Rørvik, så vi gleder oss veldig til å starte opp sambandet fra 1. januar 2019. Dette er virkelig en revolusjon for oss teknologisk sett, med en såpass stor andel av driften på batteri, sier Tennås til adressa.no.

På verftet skal ferjene utrustes, og de skal leveres til Trøndelag mot slutten av 2018.

Myklebust verft eies av Kleven verft.

Den andre ferja bærer navnet MF Munken, og skroget vil ankomme Norge i månedsskiftet april/mai.

Plugges inn og lades ved kai

Ferjene blir 107,5 meter lange og vil ha plass til 130 personbiler hver.

Passasjerene vil kunne benytte seg av salonger med 360 graders utsikt, universell utforming, lekerom for barn og ladepunkt for el-biler.

Ferjene er plug-in hybrider. De skal lades helautomatisk når de ligger til kai. Ferjene skal seile på elektrisk strøm fra land, men fordi de ligger bare fire minutter til kai, vil ikke dette være nok.

- Ferjene blir derfor utrustet med batterisystem som lades både fra ladestasjonene på ferjekaia og fra dieselgeneratorer om bord. Disse dieselgeneratorene vil kunne gå hundre prosent på biodiesel, skriver Fosen Namsos sjø i pressemeldingen

Det er beregnet at hybridferjene vil ha et energiforbruk som er mindre enn 30 prosent av forbruket til dieseldrevne ferjer av samme størrelse.

