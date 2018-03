Sover i bergingsbilen for å rekke alle oppdragene

Saken oppdateres.

- Når det blir så dårlig vær, parkerer vi på Storlien og sover i bilen om natta. Skulle vi kjørt hjem hver gang, hadde vi bare rukket oss ned til Åre før vogntoget er berget, sier Ola Lönn.

Han driver Olas rep og berging som holder til i Järpen, om lag én times kjøring fra Storlien. De to siste dagene har han og Åsa Mikiasson hatt mer enn nok å gjøre.

Brygger seg kaffe i bilen

Da Adresseavisens fotograf møtte dem mellom slagene tok de seg en matbit på Le Ski i Storlien sentrum. I 19-tiden måtte de hive seg i bilen igjen, da flere vogntog sto fast i bakkene mellom tollstasjonen og grensa mot Norge.

- Dette har vært to døgn med riktig mye å gjøre, med cirka 25 oppdrag. Mellom oppdragene slapper jeg av i bergingsbilen, hvor jeg har dieselvarmer. Her er det godt å brygge seg kaffe og legge seg til.

Mandag ettermiddag og kveld var køene flere hundre meter lange, og bilister sto i opptil tre timer i kø.

Ofte østeuropeiske vogntog

- Det var verst på mandag, men det har vært litt også i dag. Problemene oppstår i svingen etter svenskegrensa. Der er veien innsnevret på grunn av arbeid med jernbanen, sier trafikkoperatør Morten Eitran ved Vegtrafikksentralen.

Ifølge ham er det ofte østeuropeiske vogntog som får problemer i dette området.

- I Norge brukes det saltlake for å holde god standard på veien. Når man kommer øst for Meråker, ved stigninga opp mot Sverige, strøes det ekstra godt. Opp mot svenskegrensa er det et særskilt behov, og der sliter en del av vogntogene.

I tillegg til at de østeuropeiske vogntogene ikke alltid har dekk som står i stil med føret, gjør ikke den nevnte innsnevringen kjøreturen enklere.

- Veien er innsnevret i en sving rett før en bakke, og der får ikke alltid vogntogene nok fart, forklarer Eitran.

Aldri trøbbel med betaling

Etter mange år i bransjen har Ola Lönn fått et stort nettverk. Når vogntog får problemer, ringer de gjerne direkte til ham, og han får alltid lønn for strevet.

- De baltiske speditørene tar kontakt selv, og det er aldri noe problem med betalingen, sier bergingsbilsjåføren, som mener at utstyret til de utenlandske sjåførene ofte egentlig er bra nok.

- De har bra dekk og bra biler, men burde uansett stoppe i Meråker og legge på kjetting for å minimere problemene.

Ola Lönn sier at deres siste oppdrag tirsdag kveld tok en liten time. Andre ganger kan bergingen, og stengingen av veien, bli mye mer langvarig.

- Et vogntog som har kjørt seg fast tar kanskje en halvtime å berge, mens et som har kjørt av veien kan ta alt fra to timer til et halvt døgn.