Bil og hjullaster har kollidert i Namdalseid

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder om en trafikkulykke mellom en bil og en hjullaster i Namdalseid.

- Trolig lettere personskade, tvitrer politiet.

Ulykken har skjedd på fylkesvei 17 mellom Sjøåsen og Namdalseid.

- De to kjøretøyene har møttes på Årgårdsbrua, og det har blitt en kollisjon, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

- Patruljen er framme straks, men det er ikke noe som tyder på at det er veldig alvorlig. Veien er åpen for trafikk, sier Kimo like før klokka 11.40.

Klokken 11.44 melder Statens vegvesen på Twitter at det er redusert fremkommelighet på stedet og at ett felt er stengt.