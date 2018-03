Talent var i RBKs søkelys – signerte for Eliteserie-konkurrent

Her er sju ting du må vite om Acer

Paret valgte å rive den gamle hytta til fordel for en ny og moderne: – Enten liker folk hytta, eller så synes de den ligner på en garasje

Denne lastebilen hadde 5,1 tonn for mye i lasten

Sover i bergingsbilen for å rekke alle oppdragene

Saken oppdateres.

Politiet skriver onsdag kveld på twitter at et snøskred har gått ved Buavatnet som ligger ved Verrasundet.

Skredet har gått over en skogsvei, og ifølge en melder på stedet går det ikke spor etter folk inn i massene.

Hovedredningssentralen melder at været er for dårlig til at de kan fly inn i området med helikopter.