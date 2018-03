Tre til sykehus etter ulykke på Stjørdal

Vil stenge vei for å hjelpe metrobussen - politikerne er skeptiske

Saken oppdateres.

Bilulykken skjedde klokken 14.13 ved Evja på Stjørdal.

- Det virker som om bilen som kom fra Ringveien inn på E14 ikke har overholdt vikeplikten, sier operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistrikt.

Der traff den en annen bil på E14, som igjen ble kastet over i motsatt kjørefelt og forårsaket kollisjon med et møtende kjøretøy.

Det var to personer i to av bilene, og én person i den siste bilen - til sammen fem personer involvert. Fire av de involverte er over 70 år.

- Tre eldre personer klager over smerter i rygg. Disse tre er sendt til Levanger sykehus, sier operasjonslederen.

- Er de lettere skadd?

- Det må helsevesenet svare på.

Airbagene i alle bilene ble utløst.

Årsaken til ulykken er tilsynelatende manglende overholdelse av vikeplikten.

- Det er tatt beslag i førerkortet til sjåføren som kom inn på E14. Så vil man vurdere om dette opprettholdes eller ikke, opplyser Brandmo.

Veien på stedet er åpen, etter å ha vært stengt.