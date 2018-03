Betydelig snøskredfare i palmehelgen

Karjakin kjemper for ny Carlsen-duell: – Jeg blir sjokkert hvis han klarer det

I Trollheimen, Romsdalen og Sunnmøre i Møre og Romsdal er det størst snøskredfare i inngangen på påsken. Mye nysnø i kombinasjon med vind gjør at skredfaren er på nivå tre – som betyr at den er betydelig, ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) varslingstjeneste varsom.no.

Tidligere denne uken var snøskredfaren på nivå fire (stor).

Richard Halgunset i Rindal Røde Kors har vært ute i Trollheimen de siste dagene.

- Skredfaren er både der det er hengeskavler og der det er toppskavler. Folk bør følge med på snøskredvarslene. I og med at randonee blir mer og mer populært er det grunn til å oppfordre folk til å ta med seg spade, vindsekk, skredsøker og søkestang. I tillegg bør de lære seg hvordan dette virker, sier Halgunset.

Blå merking

Sammen med mannskapet har han nå bidratt til å merke Trekanten, løypa mellom Gjevillvasshytta, Trollheimshytta og Jøldalshytta. Hyttene er nå bemannet og klare til å ta imot påsketuristene.

- Det er blå merking i skogen og pisk på fjellet, sier Halgunset.

Blå merking er vinterløyper og disse står på kartene over Trollheimen. I utgangspunktet er dette løyper som er lagt på trygg grunn.

Betydelig snøskredfare

På grunn av store snømengder flere steder i landet er det denne uken betydelig skredfare, og det ligger an til at dette også kan prege påskedagene. I Trollheimen er det skredfare 3. «Komplisert situasjon med mildvær opp til 600 meters høyde, nysnø og vind i fjellet og vedvarende svake lag i snødekket. Skred kan bli løst ut naturlig og fra avstand».

Les mer her: http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Trollheimen/2018-03-22

- Vi anbefaler folk som skal ferdes i Trollheimen i påska om å sjekke forholdene på varsom.no regelmessig. På grunn av all snøen som har kommet de siste dagene, er det betydelig rasfare i fjellet. Med mildvær og delvis også regn de neste dagene, kan rasfaren komme til å øke. Vi oppfordrer folk som ferdes i fjellet om å ta trygge veivalg og merkede løyper. Hellinger på 30 grader eller mer bør unngås, og styr unna hengeskavler, sier kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors, Marius Sunde Tvinnereim.

Flere ferdes i fjellet

Røde Kors opplever at stadig flere nordmenn bruker norsk natur og utmark. Pågangen er stor hele året. Økningen styrker inntrykket av at svært få unngår norsk natur fordi de er bekymret for egen sikkerhet.

Også i år er Røde Kors Hjelpekorps i Sør-Trøndelag i forhøyet påskeberedskap.

- Vi er på åtte hytter/depot og med ti hjemmevakter er våre 18 korps i beredskap med over 60 godkjente og godt trente frivillige påsken 2018, sier Sunde Tvinnereim.

Økning i antall oppdrag

I 2017 opplevde Røde Kors en økning i antall søk og redningsoppdrag, med totalt 1850 registrerte redningsoppdrag i løpet året, mot 1641 året før. I Sør-Trøndelag Røde Kors bisto hjelpekorpsene blant annet med mannskap i 130 oppdrag i distriktet, en økning på seks oppdrag fra 2016.

- De 18 hjelpekorpsene bidro med over 120 000 tjenestetimer for å sikre den lokale samfunnsberedskapen, en økning fra rett under 88 000 tjenestetimer året før. Økningen kommer på grunn av både flere frivillige, økt antall oppdrag og bedre rapporteringsverktøy, sier Sunde Tvinnereim.

