Skredvarsling på sms i påska

Sa hun ble overfalt og voldtatt under konsert - nå er kvinnen tiltalt for å ha diktet opp overgrepet

Her står UP i påska

Saken oppdateres.

Det skriver lokalavisa OPP.

Det er et enstemmig kommunestyre som har bevilget 150 000 kroner til tiltaket. Skredvarslingen blir gjennomført fra og med fredag 23.mars til og med mandag 2.april.

Det er selskapet Skred AS som skal gjennomføre skredvarslingen, der lokal skredekspert Tor Olav Naalsund skal gjøre 3-4 stedlige observasjoner av området gjennom påskeuka.

Etter at et snøskred knuste ei hytte til pinneved 15. januar og gikk over ei hyttetomt som var under bygging, har flere hytteeiere vegret seg fra å dra på hytta, ifølge avisa.

«Varslene sendes på SMS til en definert mottakerliste basert på befaringer og observasjoner i området. Hytteeierne vil slik kunne vurdere egen sikkerhet ved opphold basert på varsling ved SMS. SMS-varsling må betraktes som et strakstiltak/midlertidig løsning, og skal ikke forstås som varig ordning», heter det i rådmannens innstilling.