Trond Giske blir ikke med i ledelsen av Trøndelag Ap

Saken oppdateres.

Som Adresseavisen skrev tidligere denne uka blir Anne Marit Mevassvik ny leder i Trøndelag Ap. Spenningen har vært knyttet til om Trond Giske ville bli foreslått inn i styret, og eventuelt som nestleder. Trondheim Ap hadde foreslått dette. Som Adresseavisen kunne fortelle, var dette et forslag fra Trondheim Ap. Forslaget har imidlertid møtt motbør både fra partileder Jonas Gahr Støre og har heller ikke fått oppslutning i partilagene ellers i fylket.

I en pressemelding fra Ap går det fram at fylkespolitiker Per Olav Skurdal Hopsø fra Melhus blir nestleder i Norges største Ap-lag. Hopsø får da den viktige andre plassen i landsstyret i Arbeiderpartiet. De øvrige i styret blir Kristian Torve fra Oppdal, Marit Bjerkås fra Rennebu og Marek Jasinski fra Trondheim. Ingvild Kjerkol, valgkomiteens leder, sier i pressemeldingen at hun er glad for å levere en enstemmig innstilling.