Slåssing, slåssing og politibil-sabotasje

Nettdating ble mareritt - to menn i Trondheim utsatt for seksuell utpressing

Det er ikke bloggerne på topplisten som skal få all hets for dette presset

Saken oppdateres.

Politimeldingene på Twitter natt til lørdag startet imidlertid med en laserkontroll på Heimdalsmyra. Der fikk sju førere forenklede forelegg i 70-sonen. Høyeste hastighet ble målt til 92 kilometer i timen.

Sabotasje mot politiet

Det fortsatte med en spesiell seanse på Solsiden i Trondheim. En mann i 20-årene hadde funnet det for godt å tappe ut lufta fra dekkene på en politibil. Mannen blir pågrepet og anmeldt. «Beredskapen blir ikke bedre av slikt», skriver politiet på Twitter.

Slåssing

Klokken 1.35 melder politiet i Trondheim at en mann er blitt skadet etter et slagsmål på Jakobsli. En mann blir fraktet til sykehus med det politiet tror er knivskader. To menn blir tatt med til arresten i forbindelse med hendelsen. Du kan lese mer om denne hendelsen her.

Klokken 2 melder politiet om slåssing mellom to personer ved et hotell på Kolvereid. Politiet rykker ut til stedet og en person blør fra hodet. Begge parter er beruset og blir hjemkjørt. Politiet vil følge opp saken i ettertid, skriver de på Twitter.

Klokken 2.50 meldes det om slåssing mellom flere personer i Kjøpmannsgata i Stjørdal. Politiet rykket ut til stedet og sendte de uenige partene hvert til sitt.

Promille og brann

Like før klokken 3 natt til lørdag blir en bilfører stanset etter mistanke om promillekjøring. En mann i 30-årene blir innbragt av politiet for bevisopptak. Bilføreren får også førerkortet beslaglagt og blir anmeldt.

Klokken 3.30 melder politiet i Trondheim om en brann på Ranheim. Den kan du lese mer om her.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.