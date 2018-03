Bolighus brant ned til grunnen i Soknedal

«Jesus er sjelden best på film. Ikke her heller». 4

Saken oppdateres.

Klokken 3.30 natt til søndag meldte politiet i Trøndelag at alle nødetater rykket ut til en boligbrann i Soknedal. Politiet opplyste like etter at det var full overtenning i et bolighus på stedet.

Forbipasserende varslet

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 3.19.

- Det var folk som kjørte forbi som mente at det kanskje brant. Vi ba dem sjekke og når det ble bekreftet brann rykket vi ut. Bolighuset stod i full fyr da vi kom fram, så vi kunne ikke sende inn røykdykkere, forteller vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen i Midt-Norge.

Bolighus på gårdsbruk som står i brann. Ikke meldt om personskade, ikke meldt om spredningsfare. https://t.co/GUMaNE23eW — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 25, 2018

To personer som til vanlig bor i huset skal ifølge naboer ikke ha vært hjemme.

- Huset brenner nok ned til grunnen, men det er ingen spredningsfare. Vi er der og pøser på vann, forteller Lunde.

Ikke personskader

Politiet bekrefter på Twitter klokken 4.08 at det ikke er meldt om personskader og at det ikke er spredningsfare.

- De som bor på adressen skal ikke være hjemme. Vi har ikke snakket med dem selv, men de er gjort rede for, opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.

Branntomta sperres av

Klokken 7 søndag morgen melder brannvesenet at bygningen er nedbrent, men at de vil være på stedet en stund fremover.

- Stedet vil bli sperret av og det vil bli foretatt tekniske undersøkelser når branntomta er blitt kald. Beboerne, som befant seg på en hytte på Singsås da brannen oppstod, er på vei hjem. De får tilbud om overnatting hos naboer, opplyser operasjonsleder Øystein Sagen ved Trøndelag politidstrikt.