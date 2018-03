Mange snur, noen venter

Din datter har blitt voldtatt, sa hun, og det startet et helt nytt liv for familien

Saken oppdateres.

E14 ved Flora på strekningen Hegra-Meråker har siden lørdag kveld vært stengt på grunn av rasfare.

Klokken 11.30 søndag melder Statens vegvesen på Twitter at vurdering av rasområdet ved E-14 gjøres klokken 13.30.

Sperringen er ved Nordkringen, og geolog er på stedet sammen med mannskap fra Veivesenet.

Mange hadde nok sett for seg en tur over svenskegrensa i løpet av søndag, og flere ble så utålmodige at de fjernet de fyskiske sperringene og kjørte inn i det rasutsatte området.

- Velger å vente

De mer lovlydige trafikantene derimot, må velge mellom å smøre seg med tålmodighet - eller velge en lengre omkjøring.

- Vi var på vei til venner i Meråker, men vet ikke hvor lenge vi må vente, sier Abdullah Ghzaiel, som sammen med kompis Okba Almohammad er blant dem som måtte stoppe ved Nordkringen.

Ghzaiel forteller om at mange biler velger å snu, men at rundt 15-20 biler har bestemt seg for å vente ved sperringen. For Ghzaiel er det ikke aktuelt å bruke omkjøringen om Verdal og Fv72.

- Det tar langt tid, og jeg kjenner ikke veien. Så jeg velger heller å vente, sier han.

Avklaring ventet klokken 12

Mildværet i Trøndelag har ført til flere tilfeller av stein- og snøras, og lørdag kveld ba Vegtrafikksentralen bilistene om å være oppmerksomme og kjøre forsiktig på uoversiktlige steder.

Tidligere søndag morgen meldte Vegtrafikksentralen at geolog på stedet vil komme med en ny vurdering av rasområdet ved E-14 klokken 12.

- Det er fortsatt tidspunktet vi forholder oss til, og vi kommer til å gå aktivt ut med informasjon i alle kanaler så snart vi har en avklaring, sier trafikkoperatør Magnus Storrø ved Vegtrafikksentralen.