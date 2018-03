Giftet du deg med Even Marius i 1980?

Paradise Hotel gjør ikke verden til et bedre sted, men sannelig ikke til et verre heller

Saken oppdateres.

- Sønnen min hadde kjøpt seg hus i Ringvål-området på Heimdal, og jeg hjalp til med å male huset. Så plutselig, inne i en skillevegg, mellom de to rekkehusene, på et spikerslag, lå ringen. Den må ha blitt lagt der. Jeg tok vare på ringen og tenkte at jeg skulle prøve å finne eieren, og så ble det glemt bort, forteller finneren, som ikke ønsker navnet sitt i avisen.

Din Even Marius

- Nylig skulle jeg pusse opp kontoret mitt, og der lå den, inne i en eske. Når denne saken med gullringen med Anne-Berit i kom opp, tenkte jeg at nå må jeg ta meg sammen og finne ut av dette, sier han.

Som tenkt, så gjort, og han sendte Adresseavisen et bilde med ringen. Det er en bred damering. Inni står det Din Even Marius, og så en dato i 1980.

- Men inne i en skillevegg, det var et rart sted å legge en giftering?

- Det synes jeg også. Det jeg så for meg var at noen kanskje hadde lagt fra seg ringen for å grave i hagen, eller noe slikt, sier finneren.

SSB: Ti Even Marius

Adresseavisen har sjekket eiendomsregisteret. Ingen med det fornavnet som står inngravert i ringen, har noen gang eid huset.

Adresseavisen har også sjekket når sønnen til finneren bodde i huset. Det viste seg at det er ganske nøyaktig 12 år siden han flyttet inn, og solgte året etter. Tidspunktet for funnet er trolig derfor 2006.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det bare ti menn som heter Even Marius i landet. Hvis noen av Adresseavisens lesere har informasjon om denne saken, ta kontakt på webred@adresseavisen eller 464 07 200.