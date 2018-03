NTE frifunnet for brannen i Flatanger

Saken oppdateres.

Brannen i Flatanger i 2014 førte til store ødeleggelser. Flere norske forsikringsselskaper gikk til sak mot NTE Nett og deres forsikringsselskap Gjensidige med et regresskrav på 80 millioner kroner.

Namdal tingrett benhandlet saken i november 2017. Dommen er nå klar, og NTE er frifunnet.

- Vi er tilfredse med tingrettens beslutning om frifinnelse. Dommen viser at ansvaret for brannen ikke kan legges på NTE Nett. Dette er i samsvar med det vi hevdet hele tiden. Det var helt ekstraordinære værforhold, med langvarig sterk vind, lave temperaturer og tørke i januar 2014. Dette førte til at vegetasjonen ble ekstremt tørr, og at brannen utviklet seg til en katastrofe, sier administrerende direktør Trygve Kvernland i NTE Nett AS i en pressemelding.

- Dette har særlig vært en tung sak for alle som ble rammet av brannen, sier Kvernland.

