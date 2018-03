Bendtner: – Må jobbe knallhardt for å komme med i VM-troppen

To fikk forelegg etter å ha kjørt for fort

Saken oppdateres.

Politiet hadde tirsdag ettermiddag trafikkontroll ved krysset E6/Nordre Industrivei i Oppdal. To sjåfører fikk utstedt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, melder Trøndelag politidistrikt på Twitter. Høyeste hastighet ble målt til 83km/t i 60-sonen.

Politiet har også hatt laserkontroll på Lånke i Stjørdal tirsdag ettermiddag. Her ble det ingen reaksjoner.