Tre biler i frontkollisjon på Røra - en person til St. Olav

Saken oppdateres.

Politiet meldte om frontkollisjonen på E6 i Inderøy klokka 13.26.

Ulykken har skjedd omlag 500 meter nord for Koatunnelen på E6.

Kom over i motsatt kjørebane

En person ble sittende fastklemt etter ulykken, men var ved bevissthet.

- Luftambulansen er rekvirert, sa operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt klokka 13.50.

- Personen ble frigjort og er sendt til St. Olavs hospital med luftambulanse. En person som var passasjer i bilen, var noe forslått, og ble sendt til Levanger sykehus, sier Olav Strid.

Han kan ikke si mer om skadeomfanget.

Tre biler involvert

Klokka 13.40 meldte politiet at det er tre biler som er involvert i ulykken.

Politiet mener at en bil i nordgående felt har kommet over i motgående felt og kjørt på to biler.

- Bilen som kjørte nordover, kom over i motgående kjørefelt og traff en annen bil. Det ble en ganske kraftig front mot front-kollisjon. Rett i forkant var den borti en annen bil, sier politiets innsatsleder på stedet, Olav Strid.

Det er sjåføren i den nordgående bilen som er sendt til St. Olavs hospital.

E6 ble stengt

E6 ble stengt etter ulykken, og det oppsto mye kø.

Klokka 14.06 meldte politiet at første bilberger var på stedet.

Klokka 14.52 melder Vegtrafikksentralen at E6 er åpnet.