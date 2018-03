- Vi har funnet plenklippere, plastposer, en motorsykkel og dumpede kjæledyr i sekker

Bendtner: – Må jobbe knallhardt for å komme med i VM-troppen

- Vi hadde forventet å finne litt søppel, men vi hadde vi aldri ventet å finne slike mengder, sier sportsdykker John Ellev Slapgård i Levanger undervannsklubb.

Lørdag var dykkerklubben i Levangersundet for å kartlegge søppel under vannet.

- Flere tonn

Resultatet sjokkerte dykkerne.

- Det er mangfoldige tonn med søppel, forteller Slapgård.

Levangersundet er smalt og med sterke understrømmer. Klubben fant mye plast, hovedsaklig av nyere dato. Dette bekymrer dykkerne, fordi det tyder på at mye plast har blitt dratt med ut til havs.

- Og det er plasten som havner til sjøs som tar livet av dyrene, sier Slapgård.

Makabre funn

- Hva fant dere i tillegg til plastposer?

- Vi fant en motorsykkel, plenklippertraktorer, PC-er, mobiltelefoner, dekk av mange slag, handlevogner, kjæledyr...

- Kjæledyr, mener du tøykosedyr?

- Nei, kjæledyr som er dumpet i sekker, sier han.

Dessuten fant dykkerne en motorsykkel under vann.

Norges dykkerklubb har satt i gang søppelaksjonen, og bak aksjonen til Levanger dykkerklubb står Plastdugnaden 2018, som er sponset av Sparebankstiftelsen DNB og skjer i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Søppelet ligger fortsatt på sjøbunnen. For å få opp søppelet vil det kreves en båt med kran, og en lekter som kan frakte søppelet.

Det skal fraktes til Innherred Renovasjon, som har sagt seg villig til å ta imot søppelet.

Får uventet gave

Dykkerklubben har opprettet et spleiselag der privatpersoner til sammen har gitt 12 000 kroner.

- I går toppet det seg, da Normilk sa at de ville sponse oss med 100 000 kroner, forteller Slapgård.

Klubben har planlagt å dykke for å kartlegge flere steder i Trøndelag, blant annet i Steinkjer.

- Når vi skal rydde hele sundet, vil vi være mellom 30 og 40 dykkere, og all båttrafikk i Levangersundet må stoppes mens det pågår, sier Slapgård.

Han mener at mengden søppel i Levanger trolig ikke er uvanlig, og bare er et eksempel på et større problem.

- Søppel i havet er et nasjonalt problem, sier sportsdykkeren.

- Tragisk

- Dette er ikke noe som overrasker oss, men det er helt forferdelig at det skal være slik at folk dumper møkka rett i sjøen. Tragisk, sier Arne Roger Hansen, regionleder for Midt-Norge i Norges miljøvernforbund.

- Jeg var med på en lignende opprydding i fjor i Stjørdal, og det var akkurat likedan der, sier han.

Han roser initiativet til undervannsklubben i Levanger.

- Det er flott at folk tar ansvar og gjør noe med det, sier Hansen.