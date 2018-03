Vogntoget manglet alt av lys på en side

Her er ordførerne i Trondheims nabokommuner kravliste for å gå med på bilkutt

Saken oppdateres.

- Det er slettes ikke bra, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

Vogntoget som ble stoppet i Verdal tirsdag morgen, manglet alt av lys på passasjersiden av kjøretøyet.

Vogntoget har kjørt rundt slik i flere dager på norske veier, ifølge politiet i Trøndelag.

De melder om hendelsen på Twitter tirsdag morgen.

Ifølge et bilde politiet har tatt, er det ikke bare at lyspærene har gått - på den ene siden er hele lykten revet ut.

- Sjåføren opplyste til patruljen at han var ute for et uhell den 25. mars, der han gjorde en unnamanøver for en annen bil, sier Handegard.

Bilføreren ønsket å kjøre videre til hjemlandet for å utbedre feilene, men dette godtok ikke politiet.

- Vi har gitt ham pålegg om å ordne dette på stedet før han får kjøre videre, sier operasjonslederen.

Litt senere opplyser politiet at kjøretøyet har fått påmontert et kjørelys for å kunne kjøre til et verksted i Stjørdal.

