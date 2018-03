RBK-eren har ikke spilt en hel kamp på over et år – tror han blir værende på Lerkendal

Rom for humor når Strømgren og Ratkje gjør Hamsun

Sprekpodden: Slik kom Jann Post i knallform og gikk ned 25 kg på et år

Konklusjonen klar: Ranheim-kapteinen med to avrevne leddbånd

Viruset herjet i OL: Her fant de årsaken

- Uforståelig at varslene ikke får konsekvenser

To fikk forelegg etter å ha kjørt for fort

Saken oppdateres.

Et kjøretøy har havnet inn i autovernet på E6, like nord for avkjøringen til riksvei 708 mot Gimse, skriver politiet på Twitter klokka 10.50.

- Det er en enslig personbil med to personer som har kjørt i autovernet i nordgående retning på E6. Det er ingenting som tyder på personskade foreløpig, sier operasjonsleder Wiktor Pedersen i Trøndelag politidistrikt.

Brannvesen, politi og ambulanse er på stedet.