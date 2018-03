Mann alvorlig skadd etter trafikkulykke

Rom for humor når Strømgren og Ratkje gjør Hamsun

Saken oppdateres.

Like etter klokken 13 tirsdag var tre kjøretøy involvert i en trafikkulykke ved Koatunnelen i Inderøy kommune. En mann i 70-årene som satt fastklemt ble sendt med luftambulanse til St. Olavs hospital. Tilstanden hans beskrives onsdag som alvorlig.

- Han er fortsatt på intensivavdelingen med alvorlige skader, men tilstanden er stabil, forteller kommunikasjonsrådgiver Kirsten McDonagh ved sykehuset.

LES MER: Tre biler i frontkollisjon på Røra - en person til St. Olav

De andre involverte ble også sjekket av helsepersonell, men skal ikke ha kommet alvorlig til skade. Politiet har uttalt at ulykken skyldtes at en av bilene kom over i feil kjørebane.

- Vi har avhørt et vitne og en av bilførerne så vi mener vi har oversikt over hendelsesforløpet. Det gjenstår enda noen avhør av de andre involverte før vi avslutter etterforskningen, forteller lensmann i Inderøy, Gunnar Solli.

Statens vegvesens ulykkesgruppe skal undersøke ulykkesstedet onsdag, opplyser lensmannen.

