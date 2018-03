Nediset frontrute førte til bot

RBK-eren har ikke spilt en hel kamp på over et år – tror han blir værende på Lerkendal

Saken oppdateres.

Mens politiet gjennomførte en promillekontroll på en sjåfør, kom det et annet kjøretøy kjørende i Markabygdvegen i Malvik. Her var rutene ikke rengjort for is.

- Det var såpass mye is at patruljen bestemmer seg for å stoppe denne sjåføren. Han fikk tilbud om et forenklet forelegg på 2600 kroner på stedet, forklarer operasjonsleder Wiktor Pedersen i Trøndelag politidistrikt.

Sjåføren skrapet rutene fri for is i påsyn av patruljen, og fikk kjøre videre - med et litt mindre påskebudsjett.

