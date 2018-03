Tre trøndere ble Lotto-millionærer på påskeaften

Ingen trodde at Gabriel og Leo ville overleve

Slik unngår du at påsken blir en stor fyllefest

Mann (69) tiltalt for bedrageri – svindlet for nesten 10 millioner

Saken oppdateres.

Tre spillere hadde syv rette i lørdagens Lotto-trekning, og vant dermed i overkant av seks millioner hver. Vinnerne kommer fra Akershus, Aust-Agder og Rogaland.

I tillegg til den ordinære trekningen var det idag også såkalt superlotto-trekning. Det er er lotteri som baserer seg på hvor mye man har spilt siden forrige trekningen, i julen 2017. For hver rekke man har spilt siden den gang får man ett lodd. Blant alle disse ble det i kveld trukket ut 40 vinnerlodd, som hver ga en million i gevinst.

Det blir likevel småtterier mot gevinsten i lotteriet i den amerikanske delstaten New Jersey idag, der toppgevinsten var på fire milliarder kroner.

Vinnere i Trøndelag

I Trøndelag var det tre personer som vant en milion hver. To av dem, en mann og en kvinne, er fra Steinkjer. Den tredje vinneren var en kvinne bosatt i Trondheim.

LES MER: Rett etter at bollebaksten var ferdig ble hun millionær

LES MER: - Fyy søren, nå blir det fest!

- Fantastisk

To timer etter trekningen har Norsk Tipping fortsatt bare fått tak i to av de tre vinnerne av toppgevinsten på seks millioner. Ingen av de to hadde sett trekningen da telefonen fra Hamar kom.

- Dette er helt fantastisk. Helt utrolig er det. På en måte har jeg ikke hatt så stor tro på at det ville skje. Men litt tro må jeg jo ha hatt siden jeg har levert Lotto-kupong i årevis. Dette kommer mange personer til å få glede av, sa den mannlige vinneren fra Rogaland etter å ha fått beskjeden.

Også den andre vinneren har spilt Lotto i en årrekke.

- Jeg må bare si at dette har jeg drømt om i 20 år. Jeg er utrolig glad, uttalte vinneren fra Aust-Agder.