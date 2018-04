Kom hjem fra fjellet til brann og knuste ruter

Det nærmer seg fristen for å søke høyere utdanning - dette bør du tenke gjennom

Saken oppdateres.

Meldingen om brannen i Follafossvegen kom inn klokken 07.15. Huset er ubebodd og under oppussing.

- Det begynte å bli varmt i et nabohus, så det gikk noen ruter der, men det skal ikke være fare for spredning eller behov for evakuering, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Rundt to timer etter brannmeldingen melder politiet at huset er brent ned. Området er avsperret.

Tankbil fra Steinkjer

Det er ikke vind i området, men brannmannskapene møtte på andre utfordringer under slukkingsarbeidet.

- Brannvesenet på stedet har gått tom for vann, så de har sendt en ekstra bil fra Steinkjer.

Tankbilen fra Steinkjer kom til stedet like etter klokken 08. Halvannen time senere var altså brannen slukket.

- Vinduene sprakk

Før den tid hastet Emanuel Reitan hjem fra påskefjellet. Han er nærmeste nabo til det nedbrente huset.

- Jeg var på hytta på Holden da en kjenning tok kontakt, så vi dro rett ned for å se hvordan det går, sier Reitan til Adresseavisen.

Ifølge ham virker det som om brannvesenet har kontroll.

- Det er 20 meter mellom husene. Vinduene har sprukket på grunn av varmen, men det er ikke veldig dramatisk.