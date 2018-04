Måtte stå én time i kø for å reise hjem med ferja

Saken oppdateres.

Adresseavisens reporter på stedet, Tomas Kothe-Næss, forteller at han kom like før klokka 12.30 søndag ettermiddag. Han hadde et håp om å rekke ferja som gikk da, men da var det kø allerede og det kom ingen ferje til det tidspunktet. Han forteller at køen strakte seg nesten bort til svingen på fylkesvei 715 som går over Rørvik ferjeleie.

Til slutt fikk han bli med ferja som gikk klokka 13.30, men da var det fremdeles biler igjen på fylkesveien. Kothe-Næss tror flere valgte å dra hjem tidligere på grunn av det overskyede været som kom.

100 biler igjen

Han tenkte han skulle dra tidligere for å unngå kø, men det var det tydeligvis flere som tenkte.

Regionleder Odd Reidar Ormåsen i Fjord1 opplyser at det vil gå tre ferjer hver time fra og med klokka 13 søndag ettermiddag. Det samme vil skje mandag ettermiddag.

- Nå vil vi klare å ta unna en god del. Jeg pratet med mannskapet på MF Tresfjord nå, og de trodde det sto igjen cirka 100 biler på Rørvik-sida, sier han i 13-tida.

Ormåsen tror det er hyttefolket som skal hjem, siden det på Flakk-sida er nesten tomt.

- Jeg tror ikke det er mange som vil oppleve å måtte vente én time utover dagen, sier han.

- Færre oppstillingsplasser

På grunn av omleggingsarbeid på Rørvik ferjekai er det også redusert antall oppstillingsplasser.

- Det kan se litt voldsomt ut, og flere må vente på fylkesveien, sier han.

Dessuten kan det også være feil på lysanlegget, og de som skal kjøre ned på oppstillingsplassen kan få rødt lys, selv om det egentlig er ledig.

- Det vil ikke hjelpe på køen det heller, legger Ormåsen til.

Lyssignal-systemet er Statens vegvesens ansvar, og Fjord1 vil følge opp dette med dem.

