Påskeslutt skaper kø-trøbbel på Mausundvær

Elsa Fredrikke (28) begynte å designe klær for tre år siden: Nå er klærne hennes i butikker over hele landet

Saken oppdateres.

– Nå har vi stått i kø i nesten halvannen time, sier Merethe Foss til Adresseavisen i ett-tiden 1. påskedag.

Hun er på vei hjem til Trondheim fra hytta hun har på Geitøya, og forteller at de står som bil nummer 20 i kø for å komme med ferja.

Like etter klokka 14 sender hun en oppdatering på at ferja med avgang klokka 13.55 kun fikk med seg to biler, og at det fremdeles står 21 biler i kø.

– Slik situasjonen er nå, er vi heldige hvis vi blir med den siste båten klokka 18, sier hun og viser til at de da har måttet vente i ni timer på ferjeleiet.

Hun forteller at det har vært masse venting i alle år, spesielt rundt påsken og pinsen.

– Vi må bruke en hel feriedag på å komme oss hjem. Ofte må vi kjøre ned bilen flere timer før ferjeavgang for å stå i kø, sier Foss.

– Når jeg ser hvordan det er nå, burde vi kanskje kjørt ned bilen i går kveld, sier hun.

Søndag ettermiddag er det også mye kø på ferjeleiet på Fosen.

Fire avganger i dag

Operasjonsleder i FosenNamsos Sjø, Fredric Overby, forteller at han er kjent med at det er kø på Mausundvær etter å ha vært i dialog med både Frøyaferja og Vetlefjord.

Han forteller at de kjører vanlig søndagsrute i dag, slik rutetabellen er lagt opp av AtB. Det betyr fire avganger, to avganger med vanlig ferje og to avganger med kombikatamaranen Vetlefjord.

– Det er mye trafikk da mange velger å tilbringe påska i Øyrekken. Vi samarbeider med AtB om å finne løsninger på hvordan dette best kan løses, sier Overby.

Får komme med innspill

Samarbeidet han viser til, er ifølge ham en fortløpende dialog med AtB for å optimalisere rutetilbudet.

– I forkant av en rutetermin får vi og øvrige næringsaktører mulighet til å komme med innspill, sier han og viser til at AtB vurderer innspillene og vedtar rutetilbudet.

Han forteller at hvis det fortsatt står igjen biler etter den siste ruteturen med ferja som ender på Sula klokka 18, så vil den ta med seg biler og passasjerer på vei inn igjen også.

Den 3. april starter de med en litt annen type rutekjøring, som vil føre til flere avganger i helgene fra Mausundvær.

Adresseavisen har prøvd å komme i kontakt med AtB, men har så langt ikke nådd gjennom.