Snøryddingen i gang for fullt i Finnmark

Saken oppdateres.

Det har gått et snøskred i Overhalla som er cirka 150 meter bredt. Det har også gått flere små skred i nærområdet, som tyder på ustabile snømasser. Ingen personer er tatt av skredet som ble varslet av en skigåer til Røde Kors, skriver politiet på Twitter.

Lokallagsleder Steinar Lian i Overhalla Røde Kors var på stedet i 13-tida søndag.

- Det har trolig gått et par skred tidligere i helga og muligens et etterskred i dag. Det er slikt som sjer når det er stor skredfare. Vi er sikre på at ingen er tatt av skredet, så vi setter ikke i gang noe søk. Det er ingen spor i nærheten av skredene, forklarer Lian.

Området skredene har gått er ved Beataberget i Overhalla i retning mot Neverdalen.