Nesten dobbelt så mange skader i påsken i år

Saken oppdateres.

Det har vært mye skader etter fall på ski. Beinbrudd og forstuede håndledd. Sår og kuttskader. Men alvorlige skader har det vært langt mindre av i år.

Flere på tur, flere skader

- Vi har registrert 54 skader i år, mot 29 i fjor. Og selvsagt skyldes dette at mange flere har vært på tur denne påsken. Strålende vær og flotte skiforhold har ført til stor utfart, og dermed langt flere oppdrag på oss, sier Marita Hoel Fossen, daglig leder for Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors. Skadene skjer ført og fremst i terreng, kun et fåtall i skianlegg.

Hun understreker at folk har blitt langt flinkere til å ta kontakt med Røde Kors i forkant av påskeutfarten. Mange ringer for å få råd om hvordan de skal forholde seg til alt fra føremeldinger til mulig skredfare.

Mange henvendelser

- Vi har fått mange henvendelser i år, så det er tydelig at folk tar mer hensyn og utviser større varsomhet enn tidligere, sier Fossen.

Til tross for den store skredfaren i distriktet har Røde Kors Hjelpekorps i Sør-Trøndelag ikke vært i aksjon i et skred denne påsken.

- Dette vitner om at påsketuristene har tatt til seg advarslene som har kommet i løpet av påsken om å holde seg til skiløypene, og å se opp for skredfarlig terreng, sier Fossen.