Giske holder 1. mai-tale i Verdal

Saken oppdateres.

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar som følge av flere varsler. 25. januar konkluderte Arbeiderpartiet med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering.

I februar gjorde han come-back som politiker på Folkets Hus Gjølme da Orkland Ap ble stiftet. Nå skal han altså holde hovedtalen under 1.mai-arrangementet i industrikommunen Verdal.

- Viktig distriktsstemme

Gruppeleder Arild Pedersen i Verdal Arbeiderparti kommenterer nyheten slik i en pressemelding fra 1.mai-komiteen i Verdal:

- Trond Giske er en viktig distriktsstemme for venstresida i norsk politikk, og ingen kan ta fra ham posisjonen som en av de beste samfunnsanalytikerne som arbeiderbevegelsen rår over. Trond har over lang tid bygd opp en svært sterk posisjon i norsk fagbevegelse, og hans ideologiske slagkraft har gjort ham svært respektert i Verdal Arbeiderparti og i fagbevegelsen i Verdal. Fra kommunepartiets side er vi derfor svært glade for å få Trond hit på 1. mai, sier Pedersen.

Ny ledelse i Trøndelag Ap

Før påske uttalte Giske at han var uenig med partiledelsen i Acer-saken, som skapte en dyp splittelse i partiet. Her stod Giske sammen med LO, AUF og et hundretalls Ap-ordførere, som var sterk imot at Norge slutter seg til Acer - et EU-organ som bidrar til å regulere kraftmarkedet i Europa.

Trondheim Ap har tidligere foreslått Trond Giske som kandidat til styret i Trøndelag Ap, som skal velges på partiets fylkesårsmøte førstkommende helg. Forslaget møtte imidlertid motbør fra partileder Jonas Gahr Støre, og fikk heller ikke oppslutning i partilagene ellers i fylket. Før påske ble det klart at Giske ikke går inn i ledelsen av Trøndelag Ap.

