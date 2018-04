Væretunnelen åpnet for trafikk igjen

Dagmamma frifunnet for dødelig vold mot ettåring

Aktor ber om fire års fengsel for moren i Valdres-saken

16 sjåfører kjørte for fort i 40-sone i Orkdal

Saken oppdateres.

I tidsrommet fra klokka 12.30 til 14.00 gjennomførte en lokal patrulje fra Orkdal og Agdenes lensmannskontor og en patrulje fra Utrykningspolitiet (UP) en laserkontroll i 40-sonen i Orkdalsveien i Orkdal kommune.

- Det ble gitt 16 forenklede forelegg. Det var ganske mye, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Han har selv erfaring fra UP, og husker at Orkdalsveien var et problemområde.

- Det går gjerne litt fort i den veien der. Dette er en strekning hvor det ferdes folk langs veien, understreker Volden.

Den høyeste hastigheten var 64 kilometer i timen i 40-sone.

- Både farten og antallet forelegg er for høy, sier Volden.

Like etter at denne kontrollen var ferdig, fikk politiet enda en fartssak.

- En mann i 20-årene vil få forenklet forelegg fordi han kjørte i 110 kilometer i timen i 80-sonen på Kroppan bru. Det var en mobil kontroll gjort av en sivil politibil, sier Volden.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.