Slik kan ny E6 i Melhus bli

Saken oppdateres.

I mars presenterte Nye Veier AS sine planer for E6 på strekninga mellom Melhus sentrum og Kvål for lokalpolitikerne i Melhus.

Fire felt - 110 km/t

Den nye veien skal ha fire kjørefelt, og Nye Veier ønsker å bygge for fartsgrense 110 km/t. Du kan lese mer om planene her.

Onsdag kveld ble en helt ny videoanimasjon av prosjektet vist under et åpent informasjonsmøte i Melhus. Videoanimasjonen starter rett sør for Kvål og går nordover mot Melhus sentrum.

Du kan se animasjonen øverst i denne artikkelen.

Håper på åpning i 2020

Veiselskapet håper å starte bygging av nyveien mellom Melhus sentrum og Kvål i 2019, og i såfall kan ny E6 på den 7 kilometer lange strekninga stå klar innen utgangen av 2020.

