Til legevakt etter brann i grill

Saken oppdateres.

Politiet opplyser at brannen skal være slukket med et brannslukningsapparat, men at brannvesen og politi kom til for å kontrollere og undersøke om det var personer som trengte assistanse fra helsepersonell.

Klokken 18.10 tvitrer politiet om at fire personer kjøres til legevakt etter at de har pustet inn røyk.

Brannen rakk ikke å spre seg.