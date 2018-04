Møtte reinsflokk i skiløypa

To strake tap for Norge i curling-VM

Saken oppdateres.

Skiløperen fra Klæbu var ute på årets siste påskeskitur i Stikkilsdalsrunden i Røros da han tok igjen en reinsflokk som også benyttet seg av den hardtråkkede løypetraseen.

- Jeg kom over en bakketopp så hadde jeg plutselig cirka hundre reinsdyr, kanskje fler, rett foran meg. Jeg kunne lett ha kjørt inn i flokken, men valgte å holde meg på avstand. De var nok litt redd meg, men det var tydelig at de syntes underlaget her var bedre enn det å gå utenfor sporet. Der gikk de gjennom snøen, forteller 27- åringen.

Etter fem minutter forlot reinsflokken løypa i en sving og fortsatte ut i terrenget.

- Jeg så flere reinsflokker i området i løpet av påska, men ikke på så nært hold. Det var en flott og spesiell opplevelse.

- Hvordan var det å gå i skiløypa etter den gjengen da?

- Traseen holdt seg veldig godt selv om de var mange. De la riktignok igjen litt skit i sporet, men det må man tåle.

