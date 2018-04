Søker i Trondheimsfjorden etter pilot som forsvant på 70-tallet

To strake tap for Norge i curling-VM

Fosen-mannen Olaf Ottersbo dro ut på flytur fra Ørland med sitt Cessna småfly 22. mai 1977 - og forsvant sporløst.

Har aldri fått svar

Høsten 2017 satte lokalavisa Fosna-Folket i gang et søk etter Ottersbo og det forsvunne småflyet. Flyet fant de ikke, men de fikk inn nye tips.

I dag vil avisa dekke søket etter Ottersbos forsvunne fly i Trondheimsfjorden direkte på sine nettsider.

Etter å ha gått gjennom havaridokumenter og vitneutsagn, mener redaksjonen i Fosna-Folket at det er sannsynlig at flyet styrtet ved Mølnbukt i Ørland.

- Hva er grunnen til at dere tar opp denne saken?

- Det er veldig sjelden at et fly forsvinner helt- i norsk sammenheng er det unikt. Denne historien innehar mystikk og dramatikk, og er en av de mest spennende enkelthistoriene jeg har hørt om fra Fosen, sier redaktør Alexander Killingberg.

Han nevner at Ottersbo også styrtet på en annen flytur under dramatiske omstendigheter tre år før han forsvant.

Teoriene har vært mange om hvor flyet styrtet.

Familien har aldri fått svar på hva som skjedde med Ottersbo, og redaktøren sier at saken forsatt preger dem.

Søker med avansert ekkolodd

De skal undersøke et område på til sammen fire kvadratkilometer fra land på Agdenes-siden til over midtfjords i retning Ørland.

Norges Geologiske Undersøkelse bidrar med sitt forskningsfartøy FF Seisma, som skanner havbunnen med et svært avansert ekkolodd.

De vil trolig ikke få svar i dag på om flyet ligger på havbunnen. Dataene må analyseres i ettertid.

- Vi har en sjanse

- Det er jo veldig vanskelig, men vi får aldri svar hvis vi ikke prøver. Ingen har prøvd på 40 år. Hvis vi har rett i at flyet ligger der, har vi en sjanse. Vår største utfordring er at det er dypt der. Størsteparten av søkeområdet er 400 meter dypt. Vi er avhengig av at det rolig sjø for å få gode data, sier Killingberg, som selv både skal skrive om søket og være fotograf.

Redaktøren og journalist Erik Eikebrokk fikk hederlig omtale under Polarisprisene for «Mysteriet Olaf Ottersbo».

