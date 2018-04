Bygger forskningsstasjon i Hessdalen

«Besk komedie om Stalin er så god at russerne ikke får se den» 5

Tre drept etter at bil kjørte inn i folkemengde i Tyskland

Kalla fikk beskjeden et døgn etter alle andre: – Vanskelig å forstå

Månedens film i april på Cinemateket er et hverdagslig europeisk mesterverk 6

- DNT ung Trøndelag er et forbilde for resten av landet.

Mann mistenkt for promillekjøring på Ørland

- DNT ung Trøndelag er et forbilde for resten av landet.

Saken oppdateres.

En forskningssstasjon er nå under bygging i Hessdalen i Trøndelag. Her skal det forskes på det mystiske lysfenomenet på himmelen som bygda er blitt så kjent for.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Vi skal drive med observasjon av lysfenomenet i minst syv år fremover, sier prosjektleder for forskningsstasjonen i Hessdalen, Christoffer Moe, til NRK.

LES OGSÅ: X-files i Hessdalen

Lyskule på toppen

Den semi-permanente stasjonen blir bygget opp av brakker med en glasskuppel på toppen.

Mellom åtte og ni personer skal drifte stasjonen kontinuerlig.

Allerede i fjor fortalte forsker Bjørn Gitle Hauge ved Høgskolen i Østfold Adresseavisen om planene for stasjonen. Nå har også Holtålen kommune gitt tillatelse.

- Hvordan skal dere dokumentere fenomenet?

- Nå kan vi sette opp utstyr der som virker i lang tid av gangen. Det har vært umulig å ha datautstyr der oppe på grunn av værforholdene. Det er ikke mulig å ha et laboratorium og datautstyr i et telt. Dette er en ny tid, sier Hauge til Adresseavisen.

VIDEO: Hessdalsfenomenet

- Hva er funksjonen til glasskulen på toppen?

- Kuppelen er rett og slett for å gi forskere mulighet til å se i alle retninger når som helst. Den gjør det mulig å ha fysiske observasjoner fra dette stedet i alle retninger samtidig, også i full storm om det skulle være, sier han.

LES OGSÅ: Da Linda skulle ta sitt livs store valg, tok hun beina fatt fra Trondheim til Hessdalen

Også utenlandske forskere vil benytte stasjonen. Hauge har hatt med en gresk forsker, og flere franske, italienske og tyske forskere på doktorgrads- og professor-nivå.

Stasjonen er under oppbygging, og Hauge kan foreløpig ikke si sikkert når den settes i drift.

LES OGSÅ: Sensasjonelt steinfunn på Løkken

Til Wien med nye bilder

I april i fjor var Hauge og professor Anna-Lena Kjøniksen ved Høgskolen i Østfold på generalforsamlingen i den internasjonale forskerkongressen European Geosciences Union i Wien. Der presenterte de bilder som de mener bekrefter Hessdalsfenomenet - les mer om dette her. Neste uke skal de igjen til kongressen for å presentere ny kunnskap om fenomenet.

- Vi har enda et nytt bilde av Hessdalsfenomenet, samt nye data om statiske elektriske felt på fjelltopper i Hessdalen, sier Bjørn Gitle Hauge.

Også i 2011 fanget noen mystiske lysglimt med kamera i Hessdalen - se video her.

Nordlyssesongen startet med et smell - se video