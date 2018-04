- Det er så gæli mange fine øyeblikk

- DNT ung Trøndelag er et forbilde for resten av landet.

De er 140 medlemmer i fanklubben i stort og smått og sammen har de reist på verdensmesterskap og andre store renn for å følge Marit Bjørgen i tykt og i tynt.

- Å ha fått være med å følge Marit så tett på denne måten, har vært fantastisk. Da er livet helt topp, sier Oddny Busklein, om stundene langs løypa med flagget i hånda. Og på rørende premieutdelinger har stoltheten dirret mellom fansen.

Marit var avløser i fjøset til Oddny

Oddny er ikke bare leder av fanklubben. Hun er gammeltanta til Marit og har fulgt henne hele livet.

- Åh, det er vemodig at Marit legger opp nå. Tankene blir så store, sier Oddny.

Hun har full forståelse for avgjørelsen, men sier at det er så mange tanker som rører henne nå når den profesjonelle ski-karrieren til grand-niesen er over.

- Hun er en veldig flott jente og et godt menneske. Jeg er jo gammeltanta til Marit, vet du. Og da Marit bare var 14 år gammel var hun avløser i fjøset vårt. Vi bodde på nabogården bare halvannen kilometer unna. Hun er altså så snill og hjelpsom med stor omsorg for andre. Og et ordensmenneske, det har hun vært all sin dag. Absolutt til å stole på. Når Marit gir sitt ord, da gjelder det, sier Oddny.

I tykt og tynt

Det er ikke lett for Oddny å plukke ut det største øyeblikket hun har hatt i løpet av Marits karriere.

- Det er så gæli mange av dem!

Hun ler og ramser opp alt fra landsrenn på Savalen til VM- og omtrent alle VM og OL-gullene.

- Så har vi jo hatt noen nedturer og. Det var fælt å se hvor vondt det var i Torino 2006. Huff! Ja faktisk fra 2006, og noen år frem mot 2010, sleit hun... Men så: OL i Vancouver, da altså løsnet det og hun kom tilbake!

Oddny er ikke medgangssupporter. Klubben har vært på veien med ivrige publikummere siden 2005.

Mange har bidratt

- Jada, vi har organisert turene. Samboeren min jobber i busselskap, så vi har jobbet sammen om dette. Og flere har bidratt til å få det til, sier Oddny.

Det var et banner hun så under VM i Val de Fiemme i 2003, som inspirerte henne til å lage fanklubb.

- Et par karer fra Selbu og Tydal hadde med et fantastisk fint banner med Marit på og jeg syntes at noe sånt, det måtte vel også vi kunne få til.

Siden har de arrangert turer til utland og innland.

- Ja, til VM i Oslo nå sist hadde vi to delegasjoner som dro. Og vi var drøyt 50 stykker på tur til Lahti senest.

Kan ikke gi seg nå

Selv om det ikke var helt etter Oddnys plan at Marit la opp akkurat nå, så blir det som det blir. Og selv kan hun ikke gi seg med det første.

- Vet du, vi har kjøpt billetter og booket rom og tur til Ski-VM 2019 i Seefeld!

Dermed drar Marit Bjørgen Fanklubb på tur til Tyrol i Østerrike i mars neste år.

- Da får det bli i Brustad bussreiser sitt navn, sier hun og ler.

For de er først og fremst skiinteresserte, selv om de selvsagt vil savne å se Marit i sporet.