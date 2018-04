Kjørebroen på ferja falt i sjøen da bilene skulle kjøre på land

Trøndersk arbeidsliv er åsted for kriminalitet

Saken oppdateres.

Flere biler var i ferd med å kjøre av ferja MF Tresfjord tirsdag morgen, da ferja plutselig skled ut fra kaia.

Ifølge en ferjepassasjer skjedde hendelsen på Rørvik ferjekai på Fosen klokka 8.30.

Regionleder Odd Reidar Ormåsen i Fjord1 bekrefter hendelsen på Flakk-Rørvik-sambandet.

- Feilvurderte

- Jeg kan bekrefte at vi hadde en hendelse hvor mannskapet feilvurderte strøm og vind. Da bilene hadde begynt å kjøre i land, vred ferja seg ut av ferjekaia. Deretter falt kjørebroen i sjøen, forteller Ormåsen.

- Dermed måtte vi ut fra land og heve kjørebroen opp igjen, forteller Ormåsen.

Debriefing av mannskapet

- Ingen biler var på vei over da dette skjedde, og mannskapet stoppet trafikken. Det var ingen dramatikk, selv om det selvfølgelig nok oppleves som dramatisk for passasjerene når kjørebroen faller ned, sier Ormåsen.

- Hvordan følger dere opp hendelsen?

- Vi følger opp mannskapet med debriefing, for å hindre at dette skjer igjen. Dette er et erfarent mannskap, og den slags hendelser er ytterst sjeldne, sier han.