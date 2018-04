Bil havnet i autovernet på svært glatt føre i Malvik

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen klokka 03.45 i natt.

- Bilen har snurret rundt sin egen akse og gått i autovernet. Airbagene på bilen ble utløst i sammenstøtet, opplyser oppdragsleder Hans Christian Jannisson i Trøndelag politidistrikt.

Ulykken skal ha skjedd på E6 ved vektstasjonen i Malvik, og både brann, politi og ambulanse dro til stedet.

- Føreren skal ha vært rystet, men ikke ha hatt synlige saker. På grunn av at dette skjedde i en 90-sone, ble vedkommende kjørt til St. Olavs hospital for videre observasjon. Patruljer på stedet skal ha opplyst at det var svært glatt veibane. Og foreløpig ses dette som et uhell med årsak i kjøreforholdene, sier oppdragsleder Jannisson.

Politiet opplyser klokka 05.20 at veibanen skal være ryddet.