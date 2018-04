- Ned mot 400 meters dyp skal vi ha flaks for å påvise flyet, og den flaksen har vi ikke hatt

Saken oppdateres.

Avisa Fosna-Folket og Norges Geologiske undersøkelse (NGU) kartla sist uke sjøbunnen mellom Agdenes og Ørland for å lete etter spor av flyet til Fosen-mannen Olaf Ottersbo, som forsvant sporløst under en flytur fra Ørland i 1977.

Resultatet ble ikke det Fosna-Folket-redaktør Alexander Killingberg og hans team hadde håpet på.

Utelukker ikke at flyet er der

- Da vi var ute på fjorden og søkte fant vi noen objekt som NGU skulle se nærmere på. Nå har NGU behandlet dataene i ettertid, og de klarer dessverre ikke å påvise noe fly i søkeområdet, sier Killingberg i en pressemelding, og fortsetter:

- Dette utelukker imidlertid ikke at flyet ligger i søkeområdet. Dersom flyet ble ødelagt i styrten, eller har rustet opp i løpet av 41 år på bunnen, vil vi uansett ikke finne det med metoden vi nå har benyttet. En annen mulighet er at det ligger i den bratte skrenten ned mot 400 meters dyp, og da kan det være vanskelig å påvise det, sier redaktøren.

Historien ble presentert i en egen serie for Fosna-Folkets lesere.

Kan bli et siste forsøk

Han er ikke i tvil om at de har søkt gjennom det mest opplagte og naturlige området. De hadde håp om å finne flyet, men var klar over at sjansen var liten.

- Vi er likevel fornøyde med å ha gjennomført det største søket siden 1977, sier han.

Egentlig hadde de tenkt å gi opp letingen hvis dette søket ikke førte fram, sa Killingberg til adressa.no sist uke.

Nå holder Killingberg en dør på gløtt:

- NGU vurderer å være med på et lite utvidet søk senere i år. Vi hadde egentlig tenkt å gi opp etter dette søket, men om vi får sjansen til å søke litt mer i retning Ørland-siden, sier vi ikke nei takk til det. Dette blir i så fall aller siste forsøk.

Killingberg forklarer:

- Om vi får til det, har vi gått gjennom så godt som hele fjorden mellom Mølnbukt i Agdenes og rett nord mot Ørland. Da har vi fått undersøkt Agdenes-teorien så godt det lar seg gjøre med denne teknologien.