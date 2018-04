Snart er det piggdekk-kontroller på gang

Saken oppdateres.

- Datoen for at det ikke er tillatt var mandag, men det er bilfører som er ansvarlig for å sikre veigrepet. I den overgangsperioden vi har nå, iverksetter vi ikke kontroller på veier der det er is og snø. Når det blir mildvær starter vi kontrollene, sier Jan Ivar Moen som er leder for utekontrollen i Statens vegvesen i Trøndelag.

Støvplage

Han sier det kan være forhold der man har behov for piggdekk, for eksempel hvis man skal over fjelloverganger.

- Vi har et ønske om at man tar av piggdekkene så fort det er forhold for sommerdekk. Piggdekk skaper mer støv og det er et problem, sier Moen.

Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året, men Moen vil ikke anbefale dette da de gir dårligere veigrep enn sommerdekk.

Piggfritt gunstig nå

- Spesielt nå som det er variabelt føre og om høsten når vinteren er i anmarsj, er det gunstig med piggfrie vinterdekk, sier Moen.

2018-tall fra Vegvesenet sier at 72 prosent av bilene i Trondheim ruller rundt på piggfrie dekk, en økning fra 66 prosent i fjor.

I Oslo kjører hele 91 prosent av bilene uten pigger i vinterdekkene. Av bilistene i Bergen og Stavanger har 86 prosent valgt å kjøre uten piggdekk.

Mål om 85 prosent

Statens vegvesen har som mål at mellom 85 og 90 prosent av bilistene i disse byene skal kjøre piggfritt.

– Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år, skrev Statens vegvesen i en pressemelding 12. mars.

De fleste av de 13 byene hvor Vegvesenet teller piggdekkbruken, opplever markant økning fra i fjor, med unntak av Tromsø hvor andelen som kjører piggfritt holder seg uendret på 15 prosent av bilparken.

Fordel med noen pigger

– Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i større byer med nullføre eller skiftende føre, bør ligge mellom 80 og 85 prosent. Kommuner som ligger i klimasoner der vinteren er mer stabil eller har utfordringer med vinterføret, bør fastsette målet lokalt, opplyser etaten.

Vegvesenet mener imidlertid også at det er en fordel med at noen bruker piggdekk.

– En liten andel piggdekk vil gjøre veibanen mer ru og skape bedre feste for piggfrie vinterdekk. Det vil redusere behovet for strøsand, som er en viktig kilde til svevestøv, skriver Statens vegvesen.

