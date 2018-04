5 ting du må huske når du oppretter et Facebook-arrangement

Saken oppdateres.

1. Privat eller offentlig?

Allerede etter første klikk kan man velge om arrangementet skal være privat eller offentlig. Velger man offentlig vil arrangementet være tilgjengelig for hvilken som helst Facebook-bruker.

Velger man derimot et privat arrangement kan man selv bestemme hvem som skal ha tilgang til, og hvem som kan invitere andre til arrangementet.

Selv om man har trykket på det ene eller det andre, kan man raskt redigere om arrangementet skal være offentlig eller privat i etterkant.

2. Legg inn informasjonen som trengs

Her kan man gi arrangementet et navn, dato og klokkeslett, adresse og beskrive det litt nærmere. Kanskje er det viktig at noen tar med seg spesielle ting, som kan legges inn i beskrivelsen.

Man kan også lage arrangementet mer personlig med eventuelle bilder eller video.

3. Skal gjestene kunne invitere venner?

Det er her man finner de to viktigste knappene når man lager et arrangement. Den ene er, som nevnt tidligere, hvor man velger om arrangementet er offentlig eller privat.

Den andre er knappen hvor man kan velge om gjestene selv kan invitere venner. Dette kan være en fin funksjon hvis man skal ha et delvis åpent arrangement, hvor flere kan være med å invitere personer.

Hvis dette derimot skal være et privat arrangement, hvor du ønsker kontroll på hvem og hvor mange som blir invitert, må man krysse vekk denne knappen slik at den er helt hvit.

Her kan man også velge å skjule gjestelisten hvis ønskelig. Dette kan være fint hvis det skal være en overraskelsesfest eller lignende.

4. Inviter venner selv

Etter at all informasjon er på plass kan man invitere venner og bekjente. Man trenger ikke å være på Facebook for å bli invitert. Da trenger man bare å trykke på nedpilen ved inviter-boksen, og to valg kommer opp.

5. Endringer i arrangementet

Hvis du ser at noe i beskrivelsen ble feil eller datoen må endres, kan man trykke på redigeringsknappen. Den har en liten penn ved siden av seg, og ligger like ved inviter-boksen.

Her kan man endre det meste, unntatt om arrangementet skal være offentlig eller privat. Har man vært så uheldig at man har opprettet et offentlig arrangement som skulle vært privat, eller motsatt, bør man derfor slette arrangementet og lage ett nytt. Dette kan man gjøre under redigeringsknappen.

Hvis det er slik at man ikke er alene om å arrangere, kan man også legge til medarrangører. De har og mulighet til å invitere personer.

