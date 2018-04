Brannvesenet lar bilverkstedet på Frosta brenne ned

Saken oppdateres.

Brannen skal ha startet i en bil inne på Mekonomen-verkstedet på Skaret på Frosta, melder politiet. Etter det Adresseavisen får opplyst fra folk på stedet skal det ha vært flere kraftige smell fra brannstedet.

Brannen startet like før klokken fem, opplyser et vitne som selv kom kjørende forbi stedet like etter at brannen startet. Det skal ha pågått arbeid inne i verkstedet umiddelbart før brannen.

Vitnet, som var en av de første som kom til brannstedet, forteller om svært kraftig røykutvikling.

Slukker forsiktig

- Bygget er totalt overtent. Brannvesenet jobber med å stoppe spredning, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Operasjonslederen sier slukkingsarbeidet må skje forsiktig på grunn av eksplosjonsfaren.

- Røyken fra brannen merkes over store deler av Frosta, sier Even Kvittem, som selv har hytte ved Vigtil på Frosta. Han kom kjørende og ble stoppet av sperringen ved sikkerhetssonen rundt brannstedet.

Evakuerer naboer

Lægdheim i politiet sier brannvesenet parallelt med slokkingsarbeidet evakuerer folk som bor i nærheten.

- Jeg vet ikke hvor mange naboer det er snakk om, sier hun.

Operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen i Namsos sier de har sendt ut alt tilgjengelig brannmannskap.

Han vet ikke om det er mange bygninger rundt verkstedet, heller ikke nøyaktig hvor mange som er evakuert.

- Vi har fått evakuert alle som bor innenfor sikkerhetssonen, opplyser Brøndbo.

Brannvesenet vil nå la bygningen brenne ned.

Giftig røyk

Politiet skriver på Twitter at det befinner seg acetylenflasker på verkstedet, og ber folk holde en avstand på minst 300 meter.

- Vi får opplyst at det er svært mye røyk og dårlig sikt på stedet, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim.

- Når det gjelder røyken er det ikke ønskelig å puste inn den. Dersom noen opplever at de får plager, så bør de lukke alle vinduer og holde seg inne, sier Lægdheim.

Det bekrefter også Brøndbo ved 110-sentralen.

- All røyk inneholder giftige gasser, sier han.

Adresseavisen har fått tips om at brannen kan sees fra både Byåsen, Vikhammer og Leksvik.