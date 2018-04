Tog sperrer sporet ved Hell stasjon

Mann mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort i Trondheim

Saken oppdateres.

De som reiser med tog til Værnes, må regne med forsinkelser fredag morgen. Et tog sperrer linjen ved Hell stasjon, og NSB ber kunder regne med innstillinger og forsinkelser.

Stansen skyldes en sporvekselfeil, melder Bane Nor på sine nettsider. Bane Nor sier imidlertid at hendelsen ikke vil forsinke trafikken.

- Toglederen opplyser at vi ikke kan bruke spor 1, men må bruke et annet spor som ikke har plattform. Dermed kan kan vi ikke ha av- og påstigning på Hell stasjon. Men det fører ikke til forsinkelser, sier pressevakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor.

- Når regner dere med at feilen er rettet?

- Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta, sier Aagesen.

NSB melder dette på sine nettsider:

«Redusert sportilgang. Årsak: Et tog sperrer linjen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi organiserer taxi mellom Hell og Værnes for overgang til og fra nordgående tog.»

- Alle avganger som passerer forbi Hell blir berørt. Vi må ta passasjerene fra Hell enten til Stjørdal eller sørover for å få dem på toget, så noen store forsinkelser blir det ikke, men man må regne med noen uregelmessigheter, sier pressevakt i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Klokka 8.17 opplyser Lundeby at togene er mellom fire og fem minutter forsinket.

