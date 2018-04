Mann ble tatt av snøskred i Oppdal: - Har vært kjempeheldig

Saken oppdateres.

En mann ble tatt av skredet i Gjerdhøa i Oppdal lørdag ettermiddag, men ble ikke begravd under snømassene i det 150 meter lange skredet.

- Det var to karer på tur som utløste skredet. Den ene av dem ble tatt av skredet, men fløt oppå snøen. Han har vært kjempeheldig, forklarer Solfrid Lægdheim, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Hun forteller videre at det ikke skal være snakk om noen personskader, men at de to involverte sikkert er preget av situasjonen.

- De to guttene er i manko på ei ski, men klarer å ta seg til nærmeste vei.

Samtidig ber hun de som er ute på tur om å være forsiktige.

- Vi har vært i kontakt med lokalt politi, og de sier at det på ingen måte er overraskende at det går skred slik som forholdene er nå. Vi oppfordrer til forsiktighet, avslutter hun.

Man kan følge skredvarsel og råd på varsom.no.