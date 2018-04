Flere tonn is kan rase i Namsos

Her er studietipsene for deg som vil ha digital kompetanse

Saken oppdateres.

Like før midnatt meldte politiet i Trøndelag at et isras truer noen hus i Vika nedenfor Bjørumsklumpen i Namsos.

- En dame varslet om at noen isklumper hadde slått inn i huset hennes. Det ble da gjort undersøkelser ved Bjørumsklumpen, og det ble funnet isflak som henger ut mot bebyggelsen ved en berghammer der, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

I sflakene henger på vestsiden av Bjørumsklumpen, ifølge politiet.

- Veier flere titalls tonn

- I samråd med teknisk hos kommune og brannvesen ble det evakuert seks personer, sier operasjonsleder Engen.

- Det henger store isflak som er vurdert til å veie flere titalls tonn, og husene ligger rett under berghammeren, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til Namdalsavisa søndag morgen.

Ny vurdering søndag morgen

Da Adresseavisen var i kontakt med politiet søndag morgen klokka 06.15, var det ennå ikke gjort noen ny vurdering av situasjonen.

- Det vil bli gjort en ny vurdering på morgenen, men det er litt for tidlig ennå. Det vil da bli vurdert om de evakuerte kan flytte tilbake, eller hva som skal skje videre, opplyser operasjonsleder Engen.

#Namsos. Isras truer noen hus i Vika nedefor Bjørumsklumpen. Brann og politi har evakuert 6 personer. Ny vurdering av rassituasjonen vil bli foretatt i morgen. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 14, 2018