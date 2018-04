Frykter at flere tonn is vil rase

Drosjene står stille i over 70 prosent av tiden

Saken oppdateres.

Like før midnatt meldte politiet i Trøndelag at et isras truer flere hus i Vika nedenfor Bjørumsklumpen i Namsos.

- En dame varslet at noen isklumper hadde slått inn i huset hennes. Det ble da gjort undersøkelser ved Bjørumsklumpen, og det ble funnet isflak som henger ut mot bebyggelsen ved en berghammer, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

- Veier flere titall tonn

Isflakene henger på vestsiden av Bjørumsklumpen, og ifølge politiet er tre hus evakuert.

Kamilla Engen sier at det skal dreie seg om seks personer.

- Det henger store isflak som er vurdert til å veie flere titall tonn, og husene ligger rett under berghammeren, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til Namdalsavisa søndag morgen.

Befaring søndag formiddag

Søndag formiddag skal kommunen på befaring i området.

- Vi vil vurdere om det er mulig og i så fall fornuftig å gjennomføre tiltak, sier teknisk sjef Ståle Ruud i Namsos kommune til Adresseavisen.

Det er fortsatt uvisst når personene som bor i de evakuerte husene får flytte hjem igjen.

#Namsos. Isras truer noen hus i Vika nedefor Bjørumsklumpen. Brann og politi har evakuert 6 personer. Ny vurdering av rassituasjonen vil bli foretatt i morgen. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 14, 2018