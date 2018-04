Fryktet for både bygninger og dyr

- Det er vanskelig for lille meg fra Rognes å forstå at jeg har betydd så mye

Saken oppdateres.

- Klokken 14.25 fikk vi melding fra brannvesenet om en lyngbrann som var ute av kontroll. Det ble påpekt at det var et større område som brant, og at det kunne være fare for både bebyggelse og dyr, sier oppdragsleder Hans Christian Jannisson.

Politiet tilkalte alt av tilgjengelige mannskaper fra Stjørdal, samtidig som innsatslederen fra Trondheim ble sendt til stedet.

Vurderte evakuering

- Vindretningen fra nordvest så skummel ut, og brannen var større enn først antatt. Vi vurderte å evakuere to gårder, men så tok det ikke lang tid før brannvesenet fikk kontroll.

Klokken 15.10 meldte patruljene på stedet at røyken hadde avtatt, og 13 minutter senere hadde brannvesenet kontroll.

Flere lignende branner

- Nå er vi over i en etterforskningsfase. Det er uvisst hvordan brannen har startet, sier Jannisson.

Han påpeker at det har vært flere lignende tilfeller den siste tiden.

- Vi har rykket ut til flere slike branner. Det er viktig å passe på når det er så tørt.

