Saken oppdateres.

Klokken 14.56 varslet brannvesenet politiet om en gressbrann på Leka i Ytre Namdal.

-Melderen sa at han jobbet med å slukke, men at han ikke fikk det til, sier oppdragsleder Hans Christian Jannisson i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 15.12 fikk politiet en ny telefon. Da sa samme melder at de hadde en viss kontroll, men at de fortsatt hadde behov for hjelp fra brannvesenet.

Kort tid etter var brannen slukket.

- Saken følges opp av den lokale lensmannen, sier Jannisson.