De neste F-35-flyene kommer i slutten av mai

Reagerer på DNBs nødnummer for dyr: – Dette er falskt fra ende til annen

I russetiden kan all russ i Trøndelag ta trikk eller buss for 150 kroner

To utenlandske sjåfører stakk fra kontroll på Sandmoen

To dager til med sol, varmetopp med 20 grader torsdag

Folk i fire områder i Trondheim blir testpersoner for energikutt

Ni personer bøtelagt for spredning av Nora Mørk-bilder

«Molde-dødarane» starter sammen igjen for Rosenborg

Savnet «Skam»? Da kan «Blank» være noe for deg

Åpner del av ny E6 sør for Trondheim

To utenlandske sjåfører stakk fra kontroll på Sandmoen

«Molde-dødarane» starter sammen igjen for Rosenborg

Kirken oppfordrer til gjestfrihet for flyktninger

Savnet «Skam»? Da kan «Blank» være noe for deg

Saken oppdateres.

– Datoen er ikke helt spikret ennå, men en foreløpig dato er satt i slutten av mai. Det blir som sist, at amerikanske piloter leverer flyene til Ørlandet, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til Fosna-Folket.

Norge har bestilt inntil 52 F-35 kampfly og skal etter planen få levert seks fly i året. Ifølge Fosna-Folket blir flyene levert til Ørlandet tre og tre, en gang hver vår og en gang hver høst. De første F-35-flyene landet på norsk jord i november i fjor.

- En milepæl

– Flyene sendes over fra USA fløyet av produsenten Lockheed Martins piloter slik det ble gjort i fjor. De siste tre flyene i år leveres sannsynligvis i september, sier Gjemble.

Mandag kunngjorde Forsvarsdepartementet at den såkalte systemutviklings- og demonstrasjonsfasen av F-35-flyene formelt er avsluttet, etter over elleve år, 9.200 testflygninger, og 17.000 testtimer.

Programdirektør i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever, beskriver dette som en milepæl.

– Partnerlandene ble i sin tid enige om et sett med krav for utviklingen av F-35. Kapasitetene er nå utviklet og testet opp mot disse kravene. Nå starter arbeidet med å videreutvikle våpensystemet F-35, for å holde systemene oppdatert i takt med den teknologiske og operative utviklingen, sier han i en pressemelding.

Flyene skal etter planen være fullt operative i 2025.